Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что США уже в августе этого года планируют испытания крылатой ракеты с радиусом действия около тысячи километров, а в ноябре будет испытана баллистическая ракета радиусом действия 3-4 тысячи километров.

Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что США уже в августе этого года планируют испытания крылатой ракеты с радиусом действия около тысячи километров, а в ноябре будет испытана баллистическая ракета радиусом действия 3-4 тысячи километров. Источник агентства заявил, что новая крылатая ракета будет развернута в течение полутора лет. Поразительная скорость и очевидное доказательство того, что разработки оружия, подпадающего под действие похороненного Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в США идут уже давно, а ракета, собственно, уже просто есть.А ведь на протяжении нескольких лет американцы только и делали, что обвиняли Россию в нарушении ДРСМД, а сами, значит, втихаря вели разработку ракет как раз в нарушение того самого договора.Об этом говорил и российский президент. "Конгресс США до объявления о выходе США из этого договора выделил деньги на НИОКРы по созданию этих ракет. То есть решение принято давно. Только по-тихому. Но они думали, что мы не заметим это, но это же в бюджете Пентагона стоит — разработка этих ракет. Только после этого публично объявили о том, что они выходят", — сказал Владимир Путин.Что все это означает? А то, что американцы уже сами не верят в свою дорогущую и бессмысленную систему противоракетной обороны, деньги на нее в бюджете сокращают, а на наступательное оружие добавляют. Наверное, потому, что "мультики" от президента Путина про новое российское оружие все же оказались не просто "мультиками". Ведь гиперзвуковой блок "Авангард" поступает на вооружение российских войск, а гиперзвуковая ракета морского базирований "Циркон" успешно испытана. Это грозное оружие способно преодолеть любую систему ПРО, а значить, вкладывать в нее миллиарды уже нет смысла. Нужно догонять Россию. Поэтому-то в новом военном бюджете США на гиперзвук в 2020 году выделяется аж 2,6 миллиарда долларов.