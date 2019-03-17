В Уфе матчем между одноименной командой и грозненским Ахматом продолжился 20-й тур чемпионата России по футболу. Гости добились победы со счетом 1:0. Единственный гол в составе чеченского клуба забил Антон Швец.

В Уфе матчем между одноименной командой и грозненским "Ахматом" продолжился 20-й тур чемпионата России по футболу. Гости добились победы со счетом 1:0. Единственный гол в составе чеченского клуба забил Антон Швец.В первом тайме соперникам отличиться не удалось. Судьба матча решилась на 72-й минуте, когда Антон Швец выиграл борьбу в штрафной и головой отправил мяч в сетку ворот Александра Беленова. Больше мячей зрители в этой встрече не увидели."Ахмат" набрал 27 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. "Уфа" осталась на 15-м месте с 16 баллами.