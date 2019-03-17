Балканский рубеж - новый российско-сербский фильм, посвященный одной из героических страниц с участием российских военных в период агрессии НАТО в Югославии.

"Балканский рубеж" — новый российско-сербский фильм, посвященный одной из героических страниц с участием российских военных в период агрессии НАТО в Югославии. Марш-бросок российского десанта к аэропорту Слатина в июне 1999 года. Тогда российские военные буквально на несколько часов опередили британские танки и заняли этот стратегический объект в 15 километрах от Приштины. Операция по взятию аэропорта Слатина до сих пор засекречена, однако при подготовке фильма съемочная группа общалась с реальными участниками тех событий. Премьера остросюжетной военной драмы "Балканский рубеж" состоялась в Москве 15 марта. А на широкий киноэкран лента выходит 21 марта.Эти кадры обошли весь мир. Знаменитый марш-бросок в Приштину. Преодолев 500 километров за 7 стремительных часов, десантники взяли под контроль единственный регионе аэропорт — Слатина — через который планировалось вторжение массированных сил НАТО. Но этой уникальной операции предшествовала другая, засекреченная все эти десятилетия. Именно она годы спустя и легла в основу грандиозной военный драмы "Балканский рубеж"."Это фильм не только про Югославию. Это чувство гордости, ответственности за Родину. Выполнение задачи в любой точке мира", — отметил Юнус-бек Евкуров, Герой России, глава Ингушетии.Их было 18. Бойцов спецназа ГРУ под командованием тогда еще майора Юнус-бека Евкурова. Группа тайно проникла на стратегический объект и удерживала его до подхода основных сил. Вот, пожалуй, и все мы, что знаем из открытых источников. "Балканский рубеж", пусть и в художественной форме, впервые рассказывает о том, что могло происходить в те дни."Это картина о мире и правде. И весь мир должен знать, что 24 марта будет 20-летие бомбардировок Белграда. И я буду мечтать, чтобы в календарях Европы и Америки появилась это дата. Я не знаю, как они ее назовут. Я думаю, что это дата памяти и совести", — сказал заслуженный артист России Гоша Куценко.В киноконцертном зале "Октябрь" нет свободных мест. В объективы телекамер попадает примечательная деталь – Юнус-бек Евкуров здоровается с группой мужчин, выправка и умение которых держаться не оставляют сомнений. На премьере вообще было много людей в форме, с боевыми наградами."Балканский рубеж", который прошел через сердце каждого из участников тех событий, — честная картина о реальном времени. Это фильм о настоящих героя. О России и Сербии. О патриотах. О славе и чести российского оружия.Для сыгравших в ленте сербов российский фильм стал национальной исповедью. Роли в картине исполнили знаменитейшие Эмир Кустурица и Гойко Митич, которого хорошо помнят многие поколения советских зрителей. Для Гойко Митича нападение на его родину стало одной из самых страшных личных трагедий. "На Западе — другая точка зрения. Для них Сербия виновата. Они думают, правы, что бомбили. И можно сейчас показать другую версию, как мы смотрим на это", — отметил Митич.Актеры Милош Бикович и Милена Радулович, сыгравшие в ленте, — новое поколение сербов, в котором тоже никто и ничего не забыл. "Спасибо русским, что сняли кино про нас. Все это чувства моего поколения", — сказала Радулович."Это история о силе духа, мужестве, братстве, о том, как важно оставаться человеком в самым нечеловеческих условиях", — считает актриса Равшана Куркова."Балканский рубеж" — фильм о том, как мир несколько дней балансировал на грани большой войны и сумел удержался вопреки яростному давлению Брюсселя и Вашингтона, благодаря мужеству героев слатинской операции.