Участники протестной акции в Белграде, которые ранее попытались оцепить президентский дворец, чтобы на выпустить оттуда президента Сербии Александра Вучича, сняли блокаду и двинулись к зданию городской полиции. Там находятся люди, задержанные за участие в субботних беспорядках в телецентре.

Участники антиправительственной протестной акции в Белграде, которые ранее в воскресенье попытались оцепить президентский дворец, чтобы на выпустить оттуда президента Сербии Александра Вучича, сняли блокаду и двинулись к зданию городской полиции. Там находятся люди, задержанные за участие в субботних беспорядках в телецентре.С призывом начать марш к управлению полиции к демонстрантам обратился один из лидеров оппозиционного Союза за Сербию Бошко Обрадович, который также участвует в акции протеста. Выступая перед собравшимися с грузовика, он предложил манифестантам построиться в колонну и отправиться к управлению полиции на улице 29 ноября, чтобы там добиться освобождения задержанных товарищей. Затем Обрадович заявил, что Вучич сбежал из президентской резиденции по подземному переходу и потребовал его отставки. После митинга около тысячи протестующих действительно образовали колонну и двинулись к зданию полиции, передает РИА Новости.Между тем сербский судья Милан Маринович сообщил, что за участие в субботних беспорядках в телецентре в Белграде задержаны пять человек. Одному из них наказание в виде 30 дней тюрьмы вынесено по ускоренной процедуре. По словам судьи, арестованный будет направлен для отбывания наказания немедленно. С остальными задержанными проводятся следственные действия. Они обвиняются в "безобразном поведении, совершенном в группе", сказал Маринович.Акции протеста в Сербии проходят еженедельно с начала декабря прошлого года. Поводом стало нападение на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац 23 ноября. Тогда Стефановичу разбили голову. После этого сербская оппозиция обвинила власти страны в политическом насилии.Слоганом собравшихся стала фраза "Один из пяти миллионов", который появился после комментария Вучича, заявившего, что он не будет выполнять требования демонстрантов, "даже если их соберется пять миллионов", пишет ТАСС.Между тем в Twitter президента Сербии появилась фотография, на которой Вучич играет в шахматы с министрами правительства страны. Оппозиция уже восприняла это как насмешку.У Председништву кратак одмор пред послеподневне активности. Србија храбрости и поште°а увек побеђује насилнике. pic.twitter.com/Uk3nNSwdzs— Александар Вучи· (@avucic) 17 марта 2019 г.