Звезды отечественного шоу-бизнеса выражают соболезнования
близким певицы Юлии Началовой. Не остался в стороне и Филипп Киркоров.
Звезды отечественного шоу-бизнеса выражают соболезнования
близким певицы Юлии Началовой. Не остался в стороне и Филипп Киркоров.
В личном Instagram поп-король опубликовал пост посвященный
умершей. Филипп Киркоров назвал смерть 38-летней Юлии Началовой несправедливой.
"БОЛЬНО..... НЕСПРАВЕДЛИВО... РАНО..... Ну почему БОГ
забирает именно таких и так рано, неужели ТАМ, не хватает АНГЕЛОВ..... ПРОЩАЙ,
АНГЕЛ, по имени ЮЛЯ..... (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – буквально взвыл от горя Киркоров, сопроводив публикацию архивным
снимком Началовой.
Напомним, вчера, 16 марта, ушла из жизни популярная певица
Юлия Началова. Около недели артистка боролась за жизнь в реанимации одной из
московских больниц. Лучшие столичные врачи были вызваны на помощь звезде,
однако их старания оказались тщетными.
О смерти знаменитости сообщил PR–директор артистки Анна Исаева. О
трагедии она сообщила в личном микроблоге. "Час назад перестало биться сердце
нашей Юлии", – написала Исаева.
Отец Юлии Виктор Началов позже подтвердил эту информацию.
Мужчина отметил, что артистка до последнего не приходила в сознание, поэтому
проститься с ней никто не смог.
Сообщается, что скончалась от острой сердечной
недостаточности, которая была следствием отека легких. Смерть наступила около семи
часов вечера. Время и место прощания с будет оглашено позже.