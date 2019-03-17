Звезды отечественного шоу-бизнеса выражают соболезнования близким певицы Юлии Началовой. Не остался в стороне и Филипп Киркоров.

Звезды отечественного шоу-бизнеса выражают соболезнованияблизким певицы Юлии Началовой. Не остался в стороне и Филипп Киркоров.В личном Instagram поп-король опубликовал пост посвященныйумершей. Филипп Киркоров назвал смерть 38-летней Юлии Началовой несправедливой."БОЛЬНО..... НЕСПРАВЕДЛИВО... РАНО..... Ну почему БОГзабирает именно таких и так рано, неужели ТАМ, не хватает АНГЕЛОВ..... ПРОЩАЙ,АНГЕЛ, по имени ЮЛЯ..... (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – буквально взвыл от горя Киркоров, сопроводив публикацию архивнымснимком Началовой.Напомним, вчера, 16 марта, ушла из жизни популярная певицаЮлия Началова. Около недели артистка боролась за жизнь в реанимации одной измосковских больниц. Лучшие столичные врачи были вызваны на помощь звезде,однако их старания оказались тщетными.О смерти знаменитости сообщил PR–директор артистки Анна Исаева. Отрагедии она сообщила в личном микроблоге. "Час назад перестало биться сердценашей Юлии", – написала Исаева.Отец Юлии Виктор Началов позже подтвердил эту информацию.Мужчина отметил, что артистка до последнего не приходила в сознание, поэтомупроститься с ней никто не смог.Сообщается, что скончалась от острой сердечнойнедостаточности, которая была следствием отека легких. Смерть наступила около семичасов вечера. Время и место прощания с будет оглашено позже.