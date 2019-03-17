Российский лыжник Александр Большунов финишировал с лучшим результатом дня в гонке с раздельного старта на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне. Он преодолел дистанцию за 33 минуты 18,6 секунды.

Российский лыжник Александр Большунов финишировал с лучшим результатом дня в гонке с раздельного старта на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне. Он преодолел дистанцию за 33 минуты 18,6 секунды.Второе место в гонке занял норвежский лыжник Мартин Сундбю (+8,9 секунды). Еще одни представитель Норвегии Дидрик Тенсет замкнул тройку призеров (+17,7).Россиянине Андрей Ларьков, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Евгений Белов заняли соответственно 5-е, 7-е, 17-е, 21-е и 22-е места.Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в канадском Квебеке с 22 по 24 марта.