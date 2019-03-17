В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день. В центральном матче тура Тампа-Бэй Лайтнинг принимала на своей площадке Вашингтон Кэпиталз. Молнии выиграли со счетом 6:3.

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день. В центральном матче тура "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимала на своей площадке "Вашингтон Кэпиталз". "Молнии" выиграли со счетом 6:3.Главной интригой встречи было противостояние лучшего бомбардира регулярного чемпионата Никиты Кучерова из "Тампы" и ведущего снайпера Лиги Александра Овечкина из "Вашингтона". Обе русские звезды НХЛ снова отличились, но победу праздновала команда Кучерова.На счету Никиты два голевых паса, которые увеличили бомбардирскую сумму очков нападающего "молний" до 117 баллов. Овечкин забил два гола и у него стало 48 голов в 71 матче. К слову, Александру как могли помогали земляки-одноклубники: на счету Евгений Кузнецова и Дмитрия Орлова по голевой передаче. И все же их клуб проиграл гостевой матч.