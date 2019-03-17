Поклонники продолжают бояться за здоровье Аллы Пугачевой. Дескать, певица сильно похудела и, кажется, даже передвигается с трудом. Однако экстрасенсы уверены, что она пребывает в прекрасном состоянии и переживать за ее состояние не стоит.

Поклонники продолжают бояться за здоровье Аллы Пугачевой. Дескать, певица сильно похудела и, кажется, даже передвигается с трудом. Однако экстрасенсы уверены, что она пребывает в прекрасном состоянии и переживать за ее состояние не стоит.Беспокоитьсяза здоровье Аллы Пугачевой не стоит – никаких новых болезней у нее нет, затоесть целый букет старых, считает . "Всю жизнь Примадонна борется с ними, но недуги периодическиее донимают и укладывают на больничную койку. Но я бы сказала, что сейчаспевица пребывает в лучшей форме за последние годы. У нее много энергии ипланов", – говорит она.Чтокасается "нездоровой", как многие считают, худобы, то в данном случае потерявеса скорее является результатом целенаправленных усилий Пугачевой. В новом весе певице очень комфортно – это таформа, которой она хотела добиться многие годы и в данном случае за нее можнотолько порадоваться.Алла Борисовна готовится отмечать юбилей – 70 лет, но энергетический потенциалартистки еще очень высок. К этому возрасту она пришла в превосходной форме. Пугачеваполна творческих планов и намерена их воплощать. Это значит, что поклонникипевицы еще не раз увидят ее на сцене и будут свидетелями успеха проектов звезды.