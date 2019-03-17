В шведском Эстерсунде масс-стартом у мужчин завершился чемпионат мира по биатлону. Победу в гонке на 15 километров одержал итальянец Доминик Виндиш. Серебро досталось французу Антонену Гигона. Третьим стал австриец Юлиан Эберхард. Лучший из россиян Александр Логинов занял четвертое место.

В шведском Эстерсунде масс-стартом у мужчин завершился чемпионат мира по биатлону. Победу в гонке на 15 километров одержал итальянец Доминик Виндиш. Серебро досталось французу Антонену Гигона. Третьим стал австриец Юлиан Эберхард. Лучший из россиян Александр Логинов занял четвертое место.А ведь наша команда вправе была рассчитывать на медали. До последнего огневого рубежа в гонке лидировали Евгений Гараничев и Йоханес Бе. Однако россиянин допустил четыре промаха на стойке и выбыл из числа претендентов на медали. Впрочем, как и норвежец, вообще не закрывший ни одной мишени.Провалом Гараничева и Бе воспользовались итальянец Доминик Виндиш, француз Антонен Гигонна и австриец Юлиан Эберхард, занявшие соответственно первое, второе и третье места.Чуть-чуть не хватило до призового места Александру Логинову. Россиянин пришел к финишу четвертым.