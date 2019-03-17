В шведском Эстерсунде масс-стартом у мужчин завершился чемпионат мира по биатлону. Победу в гонке на 15 километров одержал итальянец Доминик Виндиш. Серебро досталось французу Антонену Гигона. Третьим стал австриец Юлиан Эберхард. Лучший из россиян Александр Логинов занял четвертое место.
В шведском Эстерсунде масс-стартом у мужчин завершился чемпионат мира по биатлону. Победу в гонке на 15 километров одержал итальянец Доминик Виндиш. Серебро досталось французу Антонену Гигона. Третьим стал австриец Юлиан Эберхард. Лучший из россиян Александр Логинов занял четвертое место.
А ведь наша команда вправе была рассчитывать на медали. До последнего огневого рубежа в гонке лидировали Евгений Гараничев и Йоханес Бе. Однако россиянин допустил четыре промаха на стойке и выбыл из числа претендентов на медали. Впрочем, как и норвежец, вообще не закрывший ни одной мишени.
Провалом Гараничева и Бе воспользовались итальянец Доминик Виндиш, француз Антонен Гигонна и австриец Юлиан Эберхард, занявшие соответственно первое, второе и третье места.
Чуть-чуть не хватило до призового места Александру Логинову. Россиянин пришел к финишу четвертым.