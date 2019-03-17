В Петровском парке состоялась третья встреча серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между столичными Динамо и ЦСКА. Армейцы забросили четыре безответные шайбы в ворота Ивана Бочарова и повели в противостоянии с бело-голубыми со счетом 2:1.

В Петровском парке состоялась третья встреча серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между столичными "Динамо" и ЦСКА. Армейцы забросили четыре безответные шайбы в ворота Ивана Бочарова и повели в противостоянии с бело-голубыми со счетом 2:1.В составе победителей дубль оформил Константин Окулов. Также отличилсь Антон Слепышев и Максим Шалунов. Вратарь красно-синих оформил второй "сухарь" в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Итоговый счет – 4:0 в пользу гостей.Следующая встреча между "Динамо" и ЦСКА состоится 19 марта. Она также пройдет на арене бело-голубых. Счет в серии стал 2:1 в пользу команды Игоря Никитина.