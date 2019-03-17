Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят остался доволен первой в сезоне гонкой Формулы-1 на Гран-при Австралии. Россиянин занял десятое место, завоевав одно очко в общем зачете. Победу в Мельбурне одержал финский гонщик Mercedes Валттери Боттас.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят остался доволен первой в сезоне гонкой "Формулы-1" на Гран-при Австралии. Россиянин занял десятое место, завоевав одно очко в общем зачете. Победу в Мельбурне одержал финский гонщик Mercedes Валттери Боттас."Чувствую себя свежим. Доволен тем, что всю гонку сдерживал более быструю машину. Это потребовало большой концентрации, но здорово закончить гонку в очковой зоне", – цитирует Квята Sportbox.ru.Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 29 по 31 марта.