Ксения Бородина показала свой новый образ. Ведущую шоу Дом-2 раскритиковали за безвкусицу.

Ксения Бородина показаласвой новый образ. Ведущую шоу "Дом-2" раскритиковали за безвкусицу.В личном Instagram КсенияБородина опубликовала снимок из примерочной. Звезда шоу "Дом-2" запечатлена всмелом наряде.На фото Бородинапредстает в черном худи известного бренда, куртке "оверсайз" защитнойрасцветки, обтягивающих черных брюках заправленных в полосатые носки."Любимый стиль. Пустьтакая мода не заканчивается", – написала ниже ведущая .Меж тем, многиеинтернет-обыватели посчитали образ Ксении нелепым. Ее новый наряд назвали безвкусным."Это правда жуть... носкиповерх штанов и гигантские кроссовки, модно,но чудно... (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Если честно то носки с кросами выглядят как послекопки картошки будто на поле в них ходила🤔", "Думаю,что этотстиль не для матерей,такой стиль носят подростки", "Ксюш, но выглядит-то стремнова-то, еслипо-чесноку)))) ну, может на девушке ростом под 2 метра и ничего так смотрелосьбы, но на маленькой– не особо, как Филипок в одежде невырост))) может, конечно,фото неудачное, хз....", "Примерно в таком виде у бабули в деревневыходила курям дать", "Деревня. Посиделки у костра…возле коровника", – писаливедущей Ксении Бородиной.