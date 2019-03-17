Ксения Бородина показала
свой новый образ. Ведущую шоу Дом-2 раскритиковали за безвкусицу.
Ксения Бородина показала
свой новый образ. Ведущую шоу "Дом-2" раскритиковали за безвкусицу.
В личном Instagram Ксения
Бородина опубликовала снимок из примерочной. Звезда шоу "Дом-2" запечатлена в
смелом наряде.
На фото Бородина
предстает в черном худи известного бренда, куртке "оверсайз" защитной
расцветки, обтягивающих черных брюках заправленных в полосатые носки.
"Любимый стиль. Пусть
такая мода не заканчивается", – написала ниже ведущая .
Меж тем, многие
интернет-обыватели посчитали образ Ксении нелепым. Ее новый наряд назвали безвкусным.
"Это правда жуть... носки
поверх штанов и гигантские кроссовки, модно,но чудно... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Если честно то носки с кросами выглядят как после
копки картошки будто на поле в них ходила🤔", "Думаю,что этот
стиль не для матерей,такой стиль носят подростки", "Ксюш, но выглядит-то стремнова-то, если
по-чесноку)))) ну, может на девушке ростом под 2 метра и ничего так смотрелось
бы, но на маленькой– не особо, как Филипок в одежде невырост))) может, конечно,
фото неудачное, хз....", "Примерно в таком виде у бабули в деревне
выходила курям дать", "Деревня. Посиделки у костра…возле коровника", – писали
ведущей Ксении Бородиной.