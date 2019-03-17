После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон. По данным портала TMZ.com, врачи оценивают состояние девушки как стабильное.

После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон. По данным портала TMZ.com, врачи оценивают состояние девушки как стабильное.По информации родственников Пэрис Джексон, попытку самоубийства мог спровоцировать выход фильма о ее отце "Покидая Нэверленд", сообщает РИА Новости.После публикации сообщения о госпитализации после попытки суицида Пэрис Джексон обвинила портал TMZ.com во лжи, не уточнив при этом, что именно в обнародованной информации не соответствует действительности.Документальный фильм "Покидая Нэверленд" основан на показаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, рассказавших о насилии, которому они подвергались в детстве со стороны Майкла Джексона на его ранчо "Нэверленд".