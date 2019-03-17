Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, завоевавшая серебряную медаль в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, поблагодарила всех болельщиков за поддержку, а также призналась, что эта награда для нее оказалась дороже золота.

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, завоевавшая серебряную медаль в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, поблагодарила всех болельщиков за поддержку, а также призналась, что эта награда для нее оказалась дороже золота."Все сложилось просто замечательно. В этот раз все было на моей стороне, рада габаритам на "лежке", и со "стойкой" удалось справиться", – цитирует россиянку Sportbox.ru.Кроме того, Юрлова-Перхт поблагодарила за поддержку болельщиков и всю свою семью. "Для меня эта серебряная медаль дороже золота, потому что весь чемпионат мира я была где-то в шаге от награды", – добавила спортсменка.Напомним, что в заключительной женской гонке на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде победу одержала итальянка Доротея Вирер. Россиянка Юрлова-Перхт завоевала серебряные медали.