Американский ВПК вместе с коррумпированным правительством и некомпетентными чиновниками все глубже погружает США в долговую яму. Об этом пишет на портале издания CounterPunch основатель и глава Института Резерфорда Джон Уайтхед.

Американский ВПК вместе с коррумпированным правительством и некомпетентными чиновниками все глубже погружает США в долговую яму, пишет на портале издания CounterPunch основатель и глава Института Резерфорда Джон Уайтхед.Непрестанно растущие военные расходы превращают США в банкрота, а правительство и чиновники обманывают население, требуя все большего увеличения военного бюджета. В качестве примера автор предлагает взглянуть на то, как правительственные ведомства США расходуют деньги налогоплательщиков в последний месяц финансового года, когда необходимо "освоить" все неизрасходованные средства, чтобы в следующем году можно было попросить новые.По данным проекта Open The Books, в минувшем году объем таких расточительных расходов правительства составил 97 миллиардов долларов. Среди сделанных в этот период — кресло за 9241 доллар, фарфоровая посуда за 53 тысячи долларов, алкогольные напитки почти на 309 тысяч долларов, лобстеры и крабы на 4,6 миллиона, айфоны и айпады на 7,7 миллиона, оборудование для тренировок и отдыха на 9,8 миллиона долларов.В целом расходы правительства США намного больше средств, полученных от налоговых поступлений, так что Вашингтон вынужден брать огромные займы у других стран. Эти деньги идут лишь на финансирование госинститутов и бесконечных войн по всему миру, а образование, здравоохранение, инфраструктура находятся в упадке, пишет Уайтхед.США, по мнению Уайтхеда, движутся к полному банкротству, и в стране уже заметны свидетельства краха общества практически во всех сферах. Однако правительство США подготовилось к этому и готово подавлять любые проявления недовольства.Американские военные страдают не от недостатка финансирования, а от отсутствия надлежащего надзора, говорит Уайтхед. Какое место занимает в этой схеме президент Дональд Трамп, автор предлагает решить самим читателям.При этом своими войнами за рубежом Вашингтон не сделал мир более безопасным: по подсчетам исследователей, каждые 12 минут американские военные сбрасывают бомбу в какой-либо точке мира, а всего с 2001 года с действиями США связана гибель более 500 тысяч человек.