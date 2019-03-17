Матчем в Лос-Анджелесе между местными Кингз и гостями из Флорида Пантерз стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Игра получилась почти равная, со взаимными шансами и запутанной интригой. Выиграли пантеры – 4:3. Россиянин Евгений Дадонов забил два гола и дал пас.

Матчем в Лос-Анджелесе между местными "Кингз" и гостями из "Флорида Пантерз" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Игра получилась почти равная, со взаимными шансами и запутанной интригой. Выиграли "пантеры" – 4:3. Россиянин Евгений Дадонов забил два гола и дал пас.Гости лидировали 1:0 и 2:1 благодаря голам Хоффмана и Дадонова, но "короли" не только дважды сравнивали счет, но и на 49-й минуте вышли вперед: голы на счету Брауна, Лайпсика и Копитара. Но в тот момент, когда, казалось, хозяева перехватили инициативу, в бой снова вступил Дадонов: его гол и пас на Юбердо привели матч в победную гавань "Флориды". Три паса у "пантер" на счету русского финна Александра Баркова.