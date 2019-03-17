Евросоюз отреагировал на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией, распространив заявление, в котором по-прежнему утверждается непризнание итогов крымского референдума и дальнейшее применение санкций против Россий. Заявление от имени ЕС сделала глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Евросоюз отреагировал на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией, распространив заявление, в котором по-прежнему утверждается непризнание итогов крымского референдума и дальнейшее применение санкций против Россий. Заявление от имени ЕС сделала глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Евросоюз призвал Россию освободить украинский моряков, обеспечить беспрепятственный проход судов в Азовское море через Керченский пролив.
В заявлении также приводится стандартный набор призывов: освободить Олега Сенцова, прекратить давление на крымско-татарскую общину, остановить растущую милитаризацию полуострова, передает РИА Новости.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию РФ. Требованиям российский властей они не подчинились. Корабли с 22 моряками и 2 сотрудниками СБУ были задержаны. Возбуждено уголовное дело.
Российский лидер Владимир Путин назвал инцидент провокацией.