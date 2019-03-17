Евросоюз отреагировал на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией, распространив заявление, в котором по-прежнему утверждается непризнание итогов крымского референдума и дальнейшее применение санкций против Россий. Заявление от имени ЕС сделала глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Евросоюз отреагировал на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией, распространив заявление, в котором по-прежнему утверждается непризнание итогов крымского референдума и дальнейшее применение санкций против Россий. Заявление от имени ЕС сделала глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини.Евросоюз призвал Россию освободить украинский моряков, обеспечить беспрепятственный проход судов в Азовское море через Керченский пролив.В заявлении также приводится стандартный набор призывов: освободить Олега Сенцова, прекратить давление на крымско-татарскую общину, остановить растущую милитаризацию полуострова, передает РИА Новости.Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию РФ. Требованиям российский властей они не подчинились. Корабли с 22 моряками и 2 сотрудниками СБУ были задержаны. Возбуждено уголовное дело.Российский лидер Владимир Путин назвал инцидент провокацией.