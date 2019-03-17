Муза Евгения Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
раскритиковала экс-супругу юмориста. По мнению молодой помощницы звезды, Елена
Степаненко плохой пример для подражания.
Муза Евгения Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
раскритиковала экс-супругу юмориста. По мнению молодой помощницы звезды, Елена
Степаненко плохой пример для подражания.
Татьяна Брухунова, которой приписывают связь с пожилым
артистом, ответила на обвинения злопыхателей. Девушке посоветовали присмотреться
к бывшей жене Евгения Петросяна и поучиться у нее женской мудрости.
Брухунова оказалась не из робкого десятка и быстро поставила
завистников на место, попутно раскатав "соперницу". Муза Евгения Петросяна отметила, что Елена Степаненко не
является для нее образцом. "Учиться у Степаненко можно только злости и
контролируемой агрессии. Это не для меня!" – отметила она.
Отметим, что бывшая и нынешняя подруги артиста конфликтуют
уже давно. Ранее Брухунова сообщала поклонникам, что Елена Степаненко, сгорая
от ревности, решила отомстить ей. Экс-супруга обвинила ни в
чем не повинную девушку в преступлении. Страшно представить, что пришлось
пережить тогда Татьяне. Об этом сообщает .
"Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность,
которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не
могли с ней сработать. (…) Наверное, года четыре я терпела, но потом случился
эпизод, который все перечеркнул. Она якобы уличила меня в воровстве. Уехав на
гастроли, позвонила и начала кричать. Потом мне сказали, что я якобы украла ее
гонорар. Потом передо мной извинился продюсер, но на тот момент с Еленой
Григорьевной все закончилось", – вспоминала муза в программе "Эксклюзив"
Первого канала.