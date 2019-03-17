Муза Евгения Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала экс-супругу юмориста. По мнению молодой помощницы звезды, Елена Степаненко плохой пример для подражания.

Муза Евгения Евгения Петросяна Татьяна Брухуновараскритиковала экс-супругу юмориста. По мнению молодой помощницы звезды, ЕленаСтепаненко плохой пример для подражания.Татьяна Брухунова, которой приписывают связь с пожилымартистом, ответила на обвинения злопыхателей. Девушке посоветовали присмотретьсяк бывшей жене Евгения Петросяна и поучиться у нее женской мудрости.Брухунова оказалась не из робкого десятка и быстро поставилазавистников на место, попутно раскатав "соперницу". Муза Евгения Петросяна отметила, что Елена Степаненко неявляется для нее образцом. "Учиться у Степаненко можно только злости иконтролируемой агрессии. Это не для меня!" – отметила она.Отметим, что бывшая и нынешняя подруги артиста конфликтуютуже давно. Ранее Брухунова сообщала поклонникам, что Елена Степаненко, сгораяот ревности, решила отомстить ей. Экс-супруга обвинила ни вчем не повинную девушку в преступлении. Страшно представить, что пришлосьпережить тогда Татьяне. Об этом сообщает ."Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность,которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы немогли с ней сработать. (…) Наверное, года четыре я терпела, но потом случилсяэпизод, который все перечеркнул. Она якобы уличила меня в воровстве. Уехав нагастроли, позвонила и начала кричать. Потом мне сказали, что я якобы украла еегонорар. Потом передо мной извинился продюсер, но на тот момент с ЕленойГригорьевной все закончилось", – вспоминала муза в программе "Эксклюзив"Первого канала.