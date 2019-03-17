Очередная игра в Национальной хоккейной лиге принесла клубу Каролина Харрикейнз домашнюю победу над соперниками из Сейбрз – 4:2. В составе победителей отличился российский нападающий Андрей Свечников, чей гол задал победный темп хозяевам льда.

Очередная игра в Национальной хоккейной лиге принесла клубу "Каролина Харрикейнз" домашнюю победу над соперниками из "Сейбрз" – 4:2. В составе победителей отличился российский нападающий Андрей Свечников, чей гол задал победный темп хозяевам льда.После того, как Скиннер из "Буффало" открыл счет, долгое время инициативой владели хозяева. Валльмарк, Свечников, Уильямс и Стаал забросили четыре кряду шайбы и исход встречи был решен. На исходе матча Гиргенсонс сумел сократить разрыв, но большего гостям сделать не удалось.