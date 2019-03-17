Камера, установленная на коптере, запечатлела столб черного дыма, поднимающийся над местом ЧП на заводе по производству резины в Хакасии. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, пожару присвоен третий ранг сложности.

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов выехал к месту пожара в Черногорске, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу губернатора.Напомним, что в воскресенье, 17 марта, на территории завода по производству резины "Искож" произошло возгорание. Известно, что загорелась кровля здания и покрышки, огонь охватил полторы тысячи квадратных метров.Черный столб дыма, поднимающийся над заводом, виден за несколько километров – один из местных жителей снял происходящее с воздуха при помощи камеры, установленной на коптере.