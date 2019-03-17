Развод Собчак и Виторгана продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-бизнеса. При этом и ведущая, и актер тщательно ограничивают доступ к информации о своей личной жизни. Чтобы узнать, что же происходит внутри пары, Дни.ру обратились к ведунье.

Развод Собчак и Виторгана продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-бизнеса. При этом и ведущая, и актер тщательно ограничивают доступ к информации о своей личной жизни. Чтобы узнать, что же происходит внутри пары, "Дни.ру" обратились к ведунье."Бываюттакие люди, которые предпочитают не находиться давлением. Если на Собчак начинаютдавить, она сразу дает встречный ход, обороняется. Ей нужно свое собственноепространство, которым она очень дорожит. Телеведущей очень не нравится, когдазалезают на ее территорию, особенно если это касается личной жизни, -рассказала .Сейчасвсе обсуждают отношения Собчак с Виторганом. Затронув эту тему, гадалка сразу оговорилась,что общаться они будут как цивилизованные люди, так как их связывает ребенок.Но это не самое главное. У них обоих есть внутренний стержень, собственное мнениеи благородство. Это люди воспитанные, и они никогда не допустят, чтобы ребенокиспытывал недостаток внимания."Яне вижу, чтобы они были на грани. Их отношения то хорошие, то не очень. И интимнойжизнью они оба не обделены. Другой вопрос в том, что Ксения не хочет, чтобы посторонниекопались в этом. Пара приняла для себя решение: пусть лучше люди будут думать,что в их семье все плохо, что они разошлись, чем считать, что все идеально", -пояснила ясновидящая.