Националисты идут в атаку. Человек в черном - их белый вождь Андрей Билецкий. Сегодня их оружие - рогатина и плюшевые свинки.

Националисты идут в атаку. Человек в черном — их белый вождь Андрей Билецкий. Сегодня их оружие — рогатина и плюшевые свинки. Администрацию Порошенко закидывают хрюшами, призывая ответить за все.До кабинета президента свиньи не долетают — мягкий удар на себя принимает полиция. Недавно в Черкассах столкновение было жестким. Порошенко не пострадал – только его репутация. Два десятка полицейских — в больнице. Министр внутренних дел Арсен Аваков сочувствовать своим не стал. "Я в таких случаях говорю: не сахарные, не растаем. Хотя неправильно нападать на полицейских", — заявил он.Впрочем, в этой битве для него все — свои. Национальный корпус Билецкого — это личная армия Авакова. Он выдал ультраправым охотничий билет на Порошенко — подложил президенту свинью.С плакатами и речевками они гоняли его по стране. Порошенко от них бегал. Менял расписание встреч, близко к народу уже не подходил. На митинги приезжал с "титушками".На встречу с гарантом пускали уже не всех. Рукопожатных привозили на автобусах. Неблагонадежных оставляли за рамками. Журналиста волынского телеканала Служба безопасности выносила за кордон.В Луцке новый образ президента будто сошел с плаката. И пока ждали Петю-большого, Петя-маленький недовольно похрюкивал. Его привезли в подарок президенту, но глава государства в тот день не приехал — планы изменились. В расписании Порошенко — путаница. Он с националистами играет в догонялки."Им нравится гонять Порошенко именно как шелудивого пса грязной тряпкой половой гонять, что он то туда, то сюда, на вертолетике летал. Радикалы входят во вкус, они начинают верить в свою как бы могущественность", — сказал журналист Руслан Коцаба.Ему поставили ультиматум, дали всего неделю, чтобы он разобрался с фигурантами коррупционного скандала. Свинарчуки — они же отец и сын Гладковские — прокручивали финансовые махинации на поставке бэушных запчастей для военной техники. Порошенко был в доле."На мариупольском направлении был скандал в 2014 году, когда на учения приехали Т-64 и у всех вышли из строя двигатели. По документам получается, у них были заменены двигатели на новые, но оказалось, что двигатели старые", — рассказал Сергей Попов, офицер народной милиции ДНР.Брошенную украинцами технику Сергей сам вывозил с поля боя. И в мастерской разбирал до последнего шурупа. Он видел резиновые шланги, превратившиеся в труху, — их просто никогда не меняли. В моторах вместо масла был песок."Украина торгует вооружением и техникой через третьи страны, зарабатывает деньги. А тут у себя они делают откаты через генералов. Возьмите технику. Она не в очень хорошем состоянии, но ты должен подписать, что она первой категории. И они подписывают за откаты", — пояснил Попов.Когда на Донбассе началась война, в бой заведомо посылали танки в нерабочем состоянии. Стрелок Олег Буханцев видел, как ведут себя украинские военные, когда техника отказывает. "Идет бой, мы — за себя, они — неизвестно за кого. Машина останавливается. Бросали все и бежали. Ничего с собой не брали", — вспоминает Олег.Они сдавались в плен, сдавали танки и БМП. Донецкие умельцы эту технику восстанавливают до сих пор. Трофейную БМП-2 вывезли из Дебальцевского котла. Вся автоматика разворована. Такая машина должна быть оснащена электронными блоками управления: наводчик включает стабилизацию, и на ходу машина ведет прицельную стрельбу по объекту. Но блоков нет — их, скорее всего, сдали на металлолом. Управлять пушкой вручную на ходу нереально, оператор не успевает вращать башню. Стрельба превращается в хаос, каждый выстрел — мимо. Экипаж гибнет.Скандал в оборонке уже не в первый раз. Но в канун президентских выборов эта грязная история испортила праздник Порошенко. Ему теперь не отмыться. Но он пытается делать хорошую мину при плохой игре и грозит коррупционерам расправой. "Мы должны поставить стену перед попытками нечистых на руку дельцов и их партнеров в высоких кабинетах запускать руку в военный бюджет", — заявил он.Порошенко говорит, как о себе, ведь свою же руку и запускал в военный бюджет. А значит, должность верховного главнокомандующего не должна спасти его от наказания. Но президент тут же переобувается. В берцы.На фронт он летит не в воинскую часть ВСУ — к националистам. В батальоне "Азов" (запрещен в РФ) его встречают холодно. Почти никто из бойцов не подаст ему руки. Порошенко это проглотит. И выступит с короткой, но пламенной речью. Так президент пытается помириться с восставшими против него радикалами.Примерно полгода назад Порошенко торжественно выводил с фронта националистические батальоны. Это было требованием Европы — здесь не должно было остаться ни одного неподконтрольного соединения. И вот спустя всего несколько месяцев верховный главнокомандующий Украины снова "заигрывает" с националистами и заводит на фронт карателей.Примерно в километре — позиции "Правого сектора" (запрещен в РФ). Можно рассмотреть их красно-черный флаг. На позиции вернулись провластный "Айдар" (запрещен в РФ) — у них союз с Порошенко — и нацбатальон "Азов", которой контролирует Аваков, финансирует олигарх Коломойский. На фоне развала ВСУ эти подразделения воевать умеют."От Порошенко получен приказ вывести их на передовую, чтобы они не могли голосовать и заниматься тем, что на Украине называется "уличной политикой", не могли проводить свои массовые акции и срывать мероприятия Порошенко", — отметил Дмитрий Астрахань, офицер народной милиции ДНР.Батальон "Азов" ездит на фронт тренироваться в реальном бою. Их основное предназначение — подавлять недовольство украинцев внутри страны. То есть это боевой резерв для криминальных разборок: "кошмарят" бизнес, трясут границу."Чтобы понять украинских националистов, надо себе представить "сходняк" бандитов в дурдоме. В данном случае они пытаются "кошмарить" Порошенко. Кто выступит против него? У кого хватит автоматов? У Коломойского может хватить, если он сильно вложится по деньгам. Иначе Порошенко останется при власти либо прольется много крови", — считает Егор Кваснюк, координатор общественного движения "Куликово поле".По другую сторону границы, в селе Крутая Балка непризнанной Донецкой народной республики, о визите Порошенко узнали по радио. Просто света здесь уже три года нет. Телевизор не показывает.Село почти все уничтожили. Из 400 жителей остались 17 человек. На окнах — иконы вместо брони, чтобы снаряды в дом не залетали. Во дворе Анастасии Алексеевны — последнее напоминание об Украине — разбитый "Запорожец". "Он заслуживает петли", — говорит женщина.Их село — на линии разграничения. Мешки с песком — это и есть граница безопасности. Деревня уходит вниз, но ходить туда опасно для жизни."Украинец стреляет в украинца, брат в брата, сын в отца, отец в сына. Мое мнение, что здесь идет гражданская война. Их разделила новая власть, которая пришла после Майдана", — сказал Евгений Андреев, офицер народной полиции ДНР.В нижней части Крутой Балки, где раньше были и магазин, и медицинский пункт, остался один житель — Гриша. Ему ехать некуда, но украинский снайпер "торопит": его дом то и дело обстреливают, будто заставляют освободить землю.Порошенко, видимо, не зря ездил на фронт. Радикалы подуспокоились. Отказаться от протестов совсем они не могли — это удар по имиджу. Сценарий обещанного погрома переписали."Была мирная акция. Ну, закидали плюшевыми и резиновыми свиньями кордон полиции. Это было", — заявил Андрей Билецкий, депутат Рады, руководитель Национального корпуса.В Киеве — акция мирная. В Полтаве, куда в тот день отправился президент, — не совсем. Когда националисты забрасывали свиньями сцену, полиция бросилась врукопашную. На сцене в то время шел концерт. Порошенко там не было. Он в это время с партактивом фотографировался на память. В Полтаве тоже готовятся к выборам. Типографские плакаты дорабатывают вручную: Тимошенко дорисовали усики фюрера, мэру Львова Садовому — усы.С 1 мая снова вырастут тарифы на тепло и горячую воду. Аргумент один и заезженный: газ подорожал. Кандидат в президенты Юрий Бойко предлагает ввести мораторий на рост тарифов. Это самый больной вопрос для украинцев сегодня. Власть проблему замалчивает, но народ бунтует. Заломив такую цену на газ, правительство возвращает людей в Средневековье. "Люди выходят в сад, рубят дрова, чтобы протопить. Это позор! Этого не будет, потому что мы изменим эти тарифы", — заявил Бойко.Тимошенко, которая прежде тоже выступала за справедливые тарифы, уже молчит про газ. У нее случился конфуз: на заседании Верховной Рады депутат Артур Герасимов включил запись разговора Тимошенко с олигархом Коломойским — Юлия Владимировна поздравляла спонсора с днем рождения.Связь Тимошенко с Коломойским — это секрет Полишинеля: известно всем и никого не удивляет. Но раньше она была единственной, а теперь у нее соперник — Владимир Зеленский. Его спонсирует все тот же олигарх. Юлия ревнует и сравнивает комика с Чебурашкой. "Делать такой "борщ из Чебурашки" — это, возможно, креативно. И определенным образом это какой-то эксперимент, но это точно не вкусно", — сказала Тимошенко.Зеленский ответил: если он — блюдо новое, свежее и без потрохов, то Тимошенко — скисший борщ, вчерашний. И отправился искать новые подходы к решению старых проблем: как выстроить эффективную систему образования, если даже работать некому, — учителя из школ бегут.Студия, свет, камеры и режиссерский взгляд: как должен выглядеть новый президент? Все вопросы остаются за кадром: в кадре — крупно лицо.Порошенко за две недели до выборов неуверенно топчет третью ступеньку рейтингового пьедестала. Но может опуститься и ниже."Порошенко эти выборы обязательно украдет. Человек, который украл огромное количество земли за время своего президентства, украл предприятия, целые банки и огромное количество бюджетных денег, не может не украсть у нас выборы", — заявил Михаил Саакашвили.Доверия к Порошенко у народа нет. Но у Порошенко есть деньги: скупает голоса — по пятьсот гривен за штуку — из бюджета выплачивает субсидии, обещает поднять пенсии. Он покупает себе свободу: проиграть эту партию для него означает сесть в тюрьму.