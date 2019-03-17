Канадский премьер Джастин Трюдо в телефонной беседе выразил соболезнования и предложил помощь своей новозеландской коллеге Джасинде Ардерн в связи с трагедией в Крайстчерче.

Канадский премьер Джастин Трюдо в телефонной беседе выразил соболезнования и предложил помощь своей новозеландской коллеге Джасинде Ардерн в связи с трагедией в Крайстчерче.15 марта в мечетях Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче вооруженные люди устроили стрельбу. Погибли 50 человек. На данный момент полицией задержаны двое мужчин и одна женщина, передает ТАСС.