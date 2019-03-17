Пилот потерпевшего крушение в Эфиопии Боинга сначала набрал нетипичную высоту, а после попросил на это разрешение у диспетчера. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник, который ознакомился с записями переговоров. Ко всему прочему перед тем, как пропасть с радаров, экипаж просил разрешения вернуться в аэропорт.

Пилот потерпевшего крушение в Эфиопии "Боинга" сначала набрал нетипичную высоту, а после попросил на это разрешение у диспетчера. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник, который ознакомился с записями переговоров. Ко всему прочему перед тем, как пропасть с радаров, экипаж просил разрешения вернуться в аэропорт.Официального подтверждения этой информации пока нет, передает телеканал "Россия 24". Черные ящики расшифровали эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA). Там подчеркнули, что аудиофайлы не слушали, а сразу передали их следователям.Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился неподалеку от Аддис-Абебы утром 10 марта. На борту лайнера было 157 человек, в том числе трое россиян. Это уже вторая катастрофа с самолетом этой модели за последние пять месяцев. Многие страны мира, включая Россию, приостановили эксплуатацию этих воздушных судов.