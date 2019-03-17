Массовый отъезд украинцев из страны в поисках заработка не является катастрофой, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его мнению, даже те украинцы, которые давно живут за рубежом, являются частью украинского народа, и проблему можно решить с помощью двойного гражданства.

Массовый отъезд украинцев из страны в поисках заработка не является катастрофой, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Свое видение ситуации с отъездом граждан он рассказал в интервью "Радио культура". По его мнению, даже те украинцы, которые давно живут за рубежом, являются частью украинского народа. Он назвал отъезд украинцев "мегавызовом" для страны и высказался за двойное гражданство для такой категории лиц. Климкин уже не раз выступал с инициативой о разработке критериев двойного гражданства для украинцев.Сейчас, по данным Минсоцполитики Украины, за границей работают 3,2 миллиона украинцев. В прошлом году украинцы перевели из-за границы более девяти миллиардов долларов. Минимальная зарплата на Украине составляет 114 долларов, львиную долю доходов "съедают" налоги, высокие тарифы на услуги ЖКХ и постоянно растущие цены на продукты. Прожиточный минимум в абсолютном выражении сократился за пять лет примерно в 2,2 раза.Многие политики обвиняют в такой ситуации нынешнее правительство Украины. К примеру, депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов заявил, что жители Украины превратились в "нацию гастарбайтеров".