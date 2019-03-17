Экипаж команды российской команды SMP Racing в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и Брендона Хартли поднялся на третью ступень подиума по результатам шестого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость, который финишировал 16 марта в североамериканском Себринге.

Экипаж команды российской команды SMP Racing в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и Брендона Хартли поднялся на третью ступень подиума по результатам шестого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость, который финишировал 16 марта в североамериканском Себринге.Победу в гонке "1000 миль Себринга" одержал экипаж Toyota во главе с экс-чемпионом "Формулы-1" испанцем Фернандо Алонсо и с двумя экс-формулистами Кадзуки Накадзимой и Себастьяном Буэми в составе. Они же занимают первое место в общем зачете с отрывом в 15 очков.Российский автомобиль BR1 класса LMP1 стал лучшим среди негибридных машин этого чемпионата. Начав гонку с пятой позиции экипажу не удалось удержать её из-за прокола заднего колеса, что вынудило пилотировавшего машину Петрова заехать в боксы. Но, несмотря на внеплановый пит-стоп, откативший экипаж российской команды в число аутсайдеров, трио Алёшин – Петров – Хартли круг за кругом отыгрывало секунды и к финишу 8-часовой гонки российский автомобиль пересёк финишную черту третьим, уступив лишь двум гибридным автомобилям Тойота."Себринг – очень сложная трасса, узкая, и с большим количеством кочек, — цитирует Петрова официальный сайт SMPracing.Ru. — Поэтому я особенно рад, что нам удалось показать на ней хороший результат. В начале гонки я проколол шину, но добрался до пит-лейна, где мы какое-то время потратили на замену колеса. Гонка длинная, в ней всё могло случиться. Но мы успешно справились со всеми сложностями и завоевали заслуженный подиум".Еще один экипаж SMP Racing в составе Егора Оруджева, Сергея Сироткина и Стефана Сарразана стартовал в гонке с четвертой позиции. Пилоты сумели обойти соперников и приблизиться к доминировавшей Тойоте. Однако на 4-м круге Оруджев, пытаясь уйти от столкновения с замедлившимся автомобилем соперника в одном из поворотов, вылетел за пределы трассы, в результате чего экипаж вынужден был досрочно завершить борьбу.