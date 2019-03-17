Причиной смерти Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови. Об этом сообщил отец певицы, композитор Виктор Началов. По его словам, врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь его дочери. Юлию Началову госпитализировали несколько дней назад в тяжелом состоянии. Ей было 38 лет.

Причиной смерти Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови. Об этом сообщил отец певицы, композитор Виктор Началов. По его словам, врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь его дочери. Юлию Началову госпитализировали несколько дней назад в тяжелом состоянии. Ей было 38 лет.Еще накануне ее друзья и знакомые верили в чудо и желали ей выздоровления, но в субботу пришла печальная весть — сердце Юлии не выдержало и остановилось.Она зажглась в программе "Утренняя звезда", зритель не мог не заметить эту маленькую девочку. "Юля – это одна из самых юных звездочек, которая загорелась в программе "Утренняя звезда". Ее обаяние, чистота ее голоса, ее неапосредственность... Удивительно общительная, доброжелательная", — вспоминает ведущий программы, Заслуженный артист России Юрий Николаев.Уже в 90-е Юлия вспыхнула как звезда взрослая: в 1995 году она завоевала Гран-при на проходившем в Нью-Йорке международном вокальном конкурсе, где ее соперницей была Кристина Агилера. "Тяжело говорить, потому что мы с Юлией дружили, мы с ней вели программу на канале "Россия 1" в течение нескольких лет. Мы были в Америке, когда она писала альбом, пересекались. И так внезапно уйти! Это невозможно было представить", — говорит Народный артист России Николай Басков.Коллеги по эстраде уверяют, что Юлия занималась не только пением, но и благотворительностью. Гастроли, конкурсы, встречи — график, которому не позавидуешь. Певец, музыкант и телеведущий Алексей Чумаков рассказал по телефону: "Я только что разговаривал с Ларисой Александровной Долиной. Я ей сказал: "Вы были крестной Юлии". "Почему была?" — ответила она"."Вся страна наблюдала, как с детства она набирала в мастерстве, становилась популярной и любимой, необходимой. Невозможно в это поверить", — признался актер театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко."Замечательный человек был, хороший друг. Жалко, когда такие люди уходят так рано, в таком возрасте. Молоденькая, талантливая, красивая", — говорит продюсер Александр Новацкий.Не только гастроли, но и участие в телепроектах. Съемки шоу "Один в один", выходящего на телеканале "Россия 1", велись, когда Юлия еще не была в больнице. Продюсеры приняли решение не вырезать эти сцены из проекта — в память о ней. К проекту она готовилась, была жизнерадостна, в очень хорошем настроении дала интервью: "Отработала голос, тембр, дикцию — что-то похожее более-менее. Надену паричок, мне уже наклеили носик в точности такой же формы, как у Анжелики. Осталось только быть такой же мягкой кошечкой. Мяу-мяу".Выступавшие еще недавно с ней на одной сцене в проекте "Один в один" не могут поверить в кончину Юлии – она чувствовала себя хорошо и даже подбадривала других. "Буквально перед выходом на сцену, когда снимали финал, Юлия держала за руку меня и давала наставления. Нет слов, в шоке просто", — говорит участник проекта Андрей Баринов.Она не боялась творческих экспериментов, старалась петь в разных жанрах, за что получила признание самой примадонны. "Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", -- написала в своем Instagram Алла Борисовна Пугачева.Юлия Началова ушла из жизни неожиданно и молодой — ей было всего 38.