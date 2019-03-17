Мужчина нанёс супруге несколько ударов неустановленным предметом

Мужчина нанёс супруге несколько ударов неустановленным предметомВ Ковровский городской суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, проживающего в Ковровском районе. Его обвиняют в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть его супруги.По версии следствия, в сентябре прошлого года между мужем и женой произошёл серьёзный конфликт. Они обвинили друг друга в злоупотреблении алкоголем. Мужчина нанёс супруге несколько ударов неустановленным предметом. Женщина скончалась на месте происшествия.