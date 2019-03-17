В Крыму отметили пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. В разных городах республики были организованы концерты и флешмобы, прошли народные гуляния. Самым масштабным по количеству участников стал автопробег, на финише которого развернули гигантское полотнище российского триколора.

В Крыму отметили пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. В разных городах республики были организованы концерты и флешмобы, прошли народные гуляния. Самым масштабным по количеству участников стал автопробег, на финише которого развернули гигантское полотнище российского триколора.Симферополь. Сотни мотоциклов, выстроились вереницей. Следом — автомобильная колонна. Маршрут один. Из Симферополя в Севастополь, к главной площади города воинской славы. А оттуда в горы."Гасфорт" – байк-центр мотоклуба "Ночные волки" – место, где сегодня празднует весь Крым. Самый большой в мире триколор, полторы тысячи квадратных метров. Чтобы видно было издалека, развернули в самой высокой точке. Ведь это — главный символ крымской весны.Концертная программа, и патриотическое шоу. Юбилей в рок-стиле от севастопольских байкеров. Силовой фестиваль в Феодосии. Велопробег в Ялте. Празднует весь Крым.Несмотря на санкции, французская делегация с двухдневным визитом прибыла на полуостров. В канун юбилея они прилетели в новый аэровокзальный комплекс, а также делегаты посетили старейший винодельческий завод."Помимо того, что мы видим какие то инфраструктурные проекты. Мы чувствуем самое главное, что крымчане рады, что они сделали этот выбор. Особенно если мы сравниваем то, что сейчас происходит в Крыму, и то, что сейчас происходит на Украине", — отметил Тьерри Мариани, сопрезидент Франко-российского диалога.Влиятельный французский политик в третий раз на полуострове с 2014 года. До сих пор, с риском лишиться своих полномочий дома. Но все равно прилетает посмотреть, как же на самом деле живет полуостров.Историческое решение, принятое здесь у стен Госсовета и на всех избирательных участках полуострова, пять лет назад определило дальнейшую судьбу региона. Крымчане сделали свой выбор в пользу стабильности и развития.На скорости и сразу под Белоснежные арки – морские ворота Крыма. Сейчас мост встречает всех автомобилистов. А совсем скоро эти 19 километров преодолеть можно будет под стук железнодорожных колес.Полсотни поездов в сутки поедут из Тамани в Крым и обратно. Ежедневные рейсы в расписании появятся уже в декабре этого года.250 километров асфальта высшего качества готовятся сдать к концу года. Четырехполосная Таврида — сократит путь. Добраться от Керчи до Севастополя можно будет всего за два часа. Но кажется, сближает всех крымчан еще больше – национальное единство.Десятки голосов а капелла в центре полуострова исполняют главные слова страны. И конечно от всего сердца.