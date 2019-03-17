Ярославский Локомотив на своей площадке оказался сильнее санкт-петербургского СКА в третьей встрече серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Матч завершился победой хозяев льда со счетом 3:1.

Ярославский "Локомотив" на своей площадке оказался сильнее санкт-петербургского СКА в третьей встрече серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Матч завершился победой хозяев льда со счетом 3:1.Дубль в составе "железнодорожников" оформил Максим Осипов. Автором еще одной шайбы стал Георгий Иванов. У гостей единственный гол оказался на счету Наиля Якупова.Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу команды Ильи Воробьева. Следующий встреча между этими соперниками пройдет 19 марта в Ярославле.