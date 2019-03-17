По информации источника в российской ракетно-космической отрасли, для многофункционального лабораторного модуля Наука Международной космической станции, баки которого засорены металлической стружкой, будут изготовлены новые топливные баки.

По информации источника в российской ракетно-космической отрасли, для многофункционального лабораторного модуля "Наука" Международной космической станции (МКС), баки которого засорены металлической стружкой, будут изготовлены новые топливные баки. Такое решение было принято на совещании в РКК "Энергия" с участием генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.Прочистить старые баки не представляется возможным, так как, помимо проблем с засором, они 18 лет назад были изготовлены с технологическими нарушениями и имеют микротрещины..В соответствии с планами, модуль "Наука" планируется запустить к МКС летом 2020 года с космодрома Байконур с использованием ракеты-носителя "Протон-М", передает ТАСС.Строительство модуля "Наука" началось в 1995 году. Первоначально планировалось использовать его как дублер первого модуля МКС "Заря", но старт неоднократно откладывался. В 2013 году из-за обнаруженной в топливной системе, в частности, в баках металлической стружки модуль отправили в Центр им. Хруничева. Предполагалось, что баки удастся очистить, и "Наука" отправится на орбиту без их замены.Модуль "Наука" должна предоставить орбитальной станции порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива на МКС из баков "Прогресса", а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей. При пристыкованном модуле российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор EPA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.