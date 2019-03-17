Фестиваль Крымская весна, посвящённый событиям марта 2014 года, стартовал во всех регионах страны. Например, в Москве - в разных частях города - можно посмотреть концерты, спектакли, посетить выставки, а также поучаствовать в кулинарных мастер-классах: не только попробовать, но и приготовить самим традиционные крымские блюда.

Фестиваль "Крымская весна", посвящённый событиям марта 2014 года, стартовал во всех регионах страны. Например, в Москве — в разных частях города — можно посмотреть концерты, спектакли, посетить выставки, а также поучаствовать в кулинарных мастер-классах: не только попробовать, но и приготовить самим традиционные крымские блюда. В столице фестиваль "Крымская весна" продлится три дня, сообщает телеканал "Россия 24".