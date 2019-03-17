Полицейский не сумел объяснить происхождение дорого внедорожника стоимостью около трех миллионов рублей. Цена джипа превышает совокупный доход стража порядка и его супруги за последние три года. В итоге сотрудник ГИБДД был уволен из органов внутренних дел.

Начальник ОГИБДД отдела МВД России по Аургазинскому району уволен из полиции в связи с утратой доверия, сообщает "Вести-Башкортостан", со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Карьеру стража порядка оборвал дорогой внедорожник – полицейский не сумел объяснить происхождение денег, на которые он приобрел джип Land Cruiser, стоивший почти три миллиона рублей.Примечательно, что за последние три года официальный совместный доход уволенного правоохранителя и его супруги составил около 2,5 миллионов рублей.В пресс-службе МВД по Башкирии подтвердили эту информацию. Представитель ведомства отметил, что решение об увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам было принято после проведения соответствующей проверки, результаты которой дали основания для подобных мер.