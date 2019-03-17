Россияне могут выиграть поездку в Японию. Для этого до 25-го марта нужно принять участие в фотоконкурсе - в любой из социальных сетей разместить фотографию на фоне арт-объектов, связанных с культурой и историей страны Восходящего Солнца.

Россияне могут выиграть поездку в Японию. Для этого до 25-го марта нужно принять участие в фотоконкурсе — в любой из социальных сетей разместить фотографию на фоне арт-объектов, связанных с культурой и историей страны Восходящего Солнца.Инсталляции размещены в десяти российских городах, сообщает телеканал "Россия 24". Конкурс проводят в рамках перекрёстного Года России и Японии. Церемонию открытия в Москве сопроводили красочным шоу, которое включало выступление артистов балета из обеих стран.