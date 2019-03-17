Мужчина получил травму головы, решив перебежать через десять полос Садового кольца в неположенном месте. Момент субботнего дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода в центре столицы попал на видео.

В субботу, 16 марта, на Садовом кольце в Москве был сбит пешеход – неудачную попытку пересечения оживленной магистрали запечатлел автомобильный регистратор очевидца.Мужчина решил перейти через десять полос движения в неположенном месте. Судя по кадрам видео, пешехода задела легковушка, после чего он потерял равновесие и буквально рухнул под колеса другому авто.Водитель резко сместился влево и оказался на "встречке", но все же не сумел избежать столкновения.Как рассказал автор ролика, пешеход получил травму головы.