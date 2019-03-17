В восточной индонезийской провинции Папуа в результате наводнений погибли более 40 человек, около 20 пострадали. Проливные дожди обрушились на регион в минувшую субботу.

В восточной индонезийской провинции Папуа в результате наводнений погибли более 40 человек, около 20 пострадали. Проливные дожди обрушились на регион в минувшую субботу.Стихией повреждены не менее девяти домов и два моста, около 120 граждан эвакуированы в здания правительственных учреждений, сообщает РИА Новости.К настоящему времени вода уже отступила. Поисково-спасательным группам пока не удалось добраться до всех пострадавших от наводнений районов Индонезии.