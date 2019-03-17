Лечащий врач артистки рассказал о недугах певицы. По словам медика, Юлия Началова не имела тех диагнозов, которые ей приписывают.

Лечащий врач артистки рассказало недугах певицы. По словам медика, Юлия Началова не имела тех диагнозов,которые ей приписывают.Главврач клиники"Можайка 10" Василий Шуров полгода назад обследовалартистку. Он уверяет, что выписал Юлию Началову в отличном состоянии.Шуров сообщил, чторазговоры о пагубном пристрастии знаменитости – это вымысел. Юлия никогда нестрадала зависимостями – не пила и не употребляла запрещенные вещества."Она проходила лечение всвязи с подагрой, – объяснил специалист. – Упала в обморок, после чего пришла вклинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен,у нее нарушена функция почек, как следствие подагры".Также медик развеял слухо том, что Началова страдала целым букетом заболеваний. У исполнительницы небыло волчанки и диабета. "Поджелудочнаяжелеза была в идеальном состоянии, глюкоза была в норме, если только за этиполгода не произошло чего-то из ряда вон выходящего, и болезнь неожиданновозникла..." -рассуждает Шуров.Главврач полагает, чтоЮлию Началову "убила случайность". За те полгода, которые она не наблюдалась унего, такие резкие перемены в состоянии здоровья знаменитости произойти немогли. "Натерланогу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы недумали, что все так кончится. Ничего не предвещало", – отметил специалист.По словам Василия Шурова, говорить о том, что извела себя диетами, не стоит. Полгода назад она не выгляделапохудевшей. Вредные таблетки для избавления от лишнего веса она не пила. Соблюдаладиету, прописанную ей докторами в связи с подагрой: не ела мяса и определенныхвидов рыбы. Об этом сообщаетНапомним, популярнаяисполнительница скончалась вчера, 16 марта. Она умерла вреанимации от острой сердечной недостаточности, которая была следствием отекалегких.