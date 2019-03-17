Лечащий врач артистки рассказал
о недугах певицы. По словам медика, Юлия Началова не имела тех диагнозов,
которые ей приписывают.
Лечащий врач артистки рассказал
о недугах певицы. По словам медика, Юлия Началова не имела тех диагнозов,
которые ей приписывают.
Главврач клиники
"Можайка 10" Василий Шуров полгода назад обследовал
артистку. Он уверяет, что выписал Юлию Началову в отличном состоянии.
Шуров сообщил, что
разговоры о пагубном пристрастии знаменитости – это вымысел. Юлия никогда не
страдала зависимостями – не пила и не употребляла запрещенные вещества.
"Она проходила лечение в
связи с подагрой, – объяснил специалист. – Упала в обморок, после чего пришла в
клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен,
у нее нарушена функция почек, как следствие подагры".
Также медик развеял слух
о том, что Началова страдала целым букетом заболеваний. У исполнительницы не
было волчанки и диабета. "Поджелудочная
железа была в идеальном состоянии, глюкоза была в норме, если только за эти
полгода не произошло чего-то из ряда вон выходящего, и болезнь неожиданно
возникла..." -
рассуждает Шуров.
Главврач полагает, что
Юлию Началову "убила случайность". За те полгода, которые она не наблюдалась у
него, такие резкие перемены в состоянии здоровья знаменитости произойти не
могли. "Натерла
ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не
думали, что все так кончится. Ничего не предвещало", – отметил специалист.
По словам Василия Шурова, говорить о том, что извела себя диетами, не стоит. Полгода назад она не выглядела
похудевшей. Вредные таблетки для избавления от лишнего веса она не пила. Соблюдала
диету, прописанную ей докторами в связи с подагрой: не ела мяса и определенных
видов рыбы. Об этом сообщает
Напомним, популярная
исполнительница скончалась вчера, 16 марта. Она умерла в
реанимации от острой сердечной недостаточности, которая была следствием отека
легких.