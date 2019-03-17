Крымский мост, если верить научному сотруднику Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрию Медовару, угрожает не только психической стабильности особо чувствительных украинских патриотов, но и акватории Азовского моря. Чтобы избежать экологических проблем, уверен он, сооружение необходимо демонтировать.

Крымский мост, если верить научному сотруднику Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрию Медовару, угрожает не только психической стабильности особо чувствительных украинских патриотов, но и акватории Азовского моря. Чтобы избежать экологических проблем, уверен он, сооружение необходимо демонтировать.С того момента, как на Украине сменилась власть, а новый президент страны Петр Порошенко практически по любому поводу начал объявлять "последнее прощай Российской империи и Советскому Союзу", интерес украинцев к новостям из России, кажется, только возрос. Одной из любимых тем для обсуждения стал Крымский мост.Читатель украинских СМИ быстро забыли уверенные слова экспертов о том, что автомобильную и железнодорожную переправу через Керченский пролив построить якобы "невозможно". Теперь самоназванные специалисты с не менее уверенным видом вещают о многочисленных проблемах Крымского моста.Так, научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрий Медовар регулярно солирует в украинских изданиях, раз за разом находя все более жуткие и неисправимые опасности, связанные с соединяющей Крым с материковой частью России дорогой. На этот раз он решил развлечь публику историей о возможном обмелении Азовского моря из-за Крымского моста."Написал мне инженер из Керчи, который выразил опасение о том, что Керченский пролив станет болотом. А к этому все и идет за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов, уже официально глубина уменьшилась на полтора метра", – цитирует издание "Обозреватель" ученого."Если там произойдет заболачивание территории, это приведет к колоссальному нарушению водообмена между морями. Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, там гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому, в перспективе Азовское море может настигнуть судьба Аральского моря, от которого ничего не осталось", – заявил инженер.Он также нашел решение всех проблем, которое не только исправит ситуацию, но и понравится тем украинцам, которым само существование Крымского моста мешает спокойно спать по ночам. "Нужно срочно демонтировать этот мост и освободить пролив, потому что Азовское море совсем внутреннее, у него единственная связь с миром – это Черное море", – подчеркнул Юрий Медовар.Отметим, к сообщениям о связанных с Крымским мостом проблемах, которые появляются в украинских СМИ, следует относиться очень осторожно. Дело в том, что ранее эти же издания публиковали статьи о том, что само создание подобного сооружения невозможно. Теперь же они не гнушаются рассказывать о "проседании", "закрытии" и других бедах переправы, основываясь на откровенно выдуманной информации.