Исследование, проведенное среди телезрителей украинского телеканала Newsone, показало, что позитивно относятся к гражданам России 98% участников, а негативно – только 2%.

Исследование, проведенное среди телезрителей украинского телеканала Newsone, показало, что "позитивно" относятся к гражданам России 98% участников, а "негативно" – только 2%.В голосовании в прямом эфире приняли участие более 21,5 тысячи телезрителей, итоги голосования были озвучены в ходе ток-шоу "Противостояние". Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что жители Украины сохранили хорошие, добрососедские отношения к россиянам, русофобия и политика ненависти властей страны привели к прямо противоположному результату.