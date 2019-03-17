Два человека погибли и три получили травмы различной степени тяжести в результате крушения самолета в Венесуэле. Воздушное судно задело верхушки деревьев и рухнуло в лес – момент авиакатастрофы снял на видео один из пассажиров, находившийся на борту в момент ЧП.

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие крушение самолета Cessna 206, разбившегося 11 марта неподалеку от города Санта-Элена-де-Уайрен, расположенного в штате Боливар на юго-востоке Венесуэлы.Известно, что воздушное судно, на борту которого находились пять человек – пилот и четверо военнослужащих венесуэльской армии, врезался в верхушки деревьев, после чего рухнул в лес.В результате инцидента погибли два человека, как утверждают местные СМИ, речь идет о военных в званиях полковника и сержанта.Еще три человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.