Футболист екатеринбургского Урала Павел Погребняк объяснил свои слова про темнокожих футболистов в сборной России. По мнению экс-форварда национальной команды, за страну должны выступать те, кто здесь родился и вырос. Также он добавил, что никого не хотел обидеть.

Футболист екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк объяснил свои слова про темнокожих футболистов в сборной России. По мнению экс-форварда национальной команды, за страну должны выступать те, кто здесь родился и вырос. Также он добавил, что никого не хотел обидеть."В свое время я играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Ничего не имею против темнокожих футболистов", – цитирует нападающего "Урала" Sport24.ru."Никого не хотел обидеть. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране", – добавил футболист.Ранее Погребняк заявил, что ему "смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России". Представители Российского футбольного союза негативно восприняли слова нападающего "Урала", пообещав рассмотреть его высказывания в Комитете по этике РФС.