Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье прокомментировал ситуацию с контактами Москвы и Вашингтона в области стратегической безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье прокомментировал ситуацию с контактами Москвы и Вашингтона в области стратегической безопасности. В интервью ТАСС Песков сообщил, что конкретных шагов для налаживания контактов Белый дом пока не предпринял."Пока сколь-нибудь внятных предложений от США не поступало", — отметил Песков.Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в радиоэфире, что Россия и США могут сесть за стол переговоров по проблеме контроля над вооружениями. Болтон считает целесообразным, чтобы к переговорам подключился и Китай."Китай наращивает ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы пытаемся укрепить нашу национальную систему противоракетной обороны", — отметил Болтон.