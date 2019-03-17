Певица Пелагея рассказала о дочери Таисии. По словам исполнительницы, малышка заходится в истерике, когда она пытается репетировать дома.

Певица Пелагея рассказала о дочери Таисии. По словам исполнительницы,малышка заходится в истерике, когда она пытается репетировать дома.Певица Пелагея рассказала, что мамин вокал очень нервируетТаисию. Когда она при девочке пыталась разучить композицию "Alfonsina y el mar"для слепых прослушиваний "Голоса", та рыдала не переставая. Кроха требовалатишины.Вокалистка отметила, что пробовала скрыться от наследницы вванной комнате, однако и это не помогло. "Я пыталась тихонечко, не в голос,что-то там выучить, но дочка забегала и кричала "Нет!" – вспомнила артистка встудии программы "Вечерний Ургант" Первого канала.Пелагея продемонстрировала ведущему шоу, как Таисия смешноразводила руками, в тот момент, когда заливалась слезами. Девочку, судя повсему, пока рано записывать в поклонники творчества певицы.Артистка также отметила, что дочка может пойти по ее стопам.У Таисии низкий голос, поэтому, по мнению Пелагеи, она могла бы статьисполнительницей какого-нибудь альтернативного направления.Меж тем, артистка не исключает, что наследница выберет себедругую профессию. В любом случае родители выбор Таисии поддержат.Супруг певицы Пелагеи – хоккеист Иван Телегин, прививаеткрохе любовь к спорту. Недавно спортсмен поставил Таисию на коньки. Первый уроккатания на льду папа провел сам. Об этом сообщает.