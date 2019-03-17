Певица Пелагея рассказала о дочери Таисии. По словам исполнительницы,
малышка заходится в истерике, когда она пытается репетировать дома.
Певица Пелагея рассказала о дочери Таисии. По словам исполнительницы,
малышка заходится в истерике, когда она пытается репетировать дома.
Певица Пелагея рассказала, что мамин вокал очень нервирует
Таисию. Когда она при девочке пыталась разучить композицию "Alfonsina y el mar"
для слепых прослушиваний "Голоса", та рыдала не переставая. Кроха требовала
тишины.
Вокалистка отметила, что пробовала скрыться от наследницы в
ванной комнате, однако и это не помогло. "Я пыталась тихонечко, не в голос,
что-то там выучить, но дочка забегала и кричала "Нет!" – вспомнила артистка в
студии программы "Вечерний Ургант" Первого канала.
Пелагея продемонстрировала ведущему шоу, как Таисия смешно
разводила руками, в тот момент, когда заливалась слезами. Девочку, судя по
всему, пока рано записывать в поклонники творчества певицы.
Артистка также отметила, что дочка может пойти по ее стопам.
У Таисии низкий голос, поэтому, по мнению Пелагеи, она могла бы стать
исполнительницей какого-нибудь альтернативного направления.
Меж тем, артистка не исключает, что наследница выберет себе
другую профессию. В любом случае родители выбор Таисии поддержат.
Супруг певицы Пелагеи – хоккеист Иван Телегин, прививает
крохе любовь к спорту. Недавно спортсмен поставил Таисию на коньки. Первый урок
катания на льду папа провел сам. Об этом сообщает.