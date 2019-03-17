Супруга актера Павла Прилучного нарвалась на жесткую критику скандального блогера Елены Миро. Она считает, что Агата Муцениеце не спроста хочет уехать на море без мужа.

Супруга актера Павла Прилучного нарвалась на жесткую критику скандального блогера Елены Миро. Она считает, что Агата Муцениеце не спроста хочет уехать на море без мужа."Как и любая другая курочка, Агата устала сидеть в серой Москве и захотела потрясти гениталиями на море без мужа. Но ведь прямо об этом не скажешь! Поэтому, хрестоматийно и по сценарию нужно заявить о благе детей – не мне, мол, только нужен пляж, но детям!" – обрушилась на артистку Миро в своем микроблоге в "ЖЖ". Она уверена, что девушка хочет поехать туда за плотскими развлечениями.Блогер полагает, что Прилучный тоже это понимает. "И про море, и про солнце, и про заросших мехом знойных мужчин. И курочку ему тоже жалко – смотрит на этого бабуина и не хочет ее", – резко высказалась Миро. По ее словам, располнела после родов и "все талдычит про широкую кость и гормональную предрасположенность"."Плачет. Страдает. Жрет ночами. Снова плачет, и так – по кругу", – заявила блогер. по ее мнению, масла в огонь подливают и подруги актрисы. "Как это, возмущаются, он тебя не пускает?! Тиран, что ли? Деспот?! Разводом угрожает..?!" – пишет Миро.Напомним, ранее пожаловалась, что Прилучный изводит ее ревностью. Муж контролирует каждый ее шаг, может вспылить из-за пустяка и иногда шантажирует разводом.