Американские журналисты обратили внимание на петицию ряда поляков, опубликованную на сайте Белого дома.

Американские журналисты обратили внимание на петицию ряда поляков, опубликованную на сайте Белого дома. В ней инициаторы обращения просят президента США Дональда Трампа помочь Польше с получением возмещения за оккупацию от России и Германии.Польские общественники считают, что их страна стала жертвой нацисткой и советской агрессии в 1939 году, пишет РИА Новости.Инициаторы петиции отметили, что считают США гарантом соглашений по итогам Второй мировой войны. Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина поляки обвинили в "уничтожении и порабощении нации во время войны и после ее окончания".Активисты просят США восстановить "историческую справедливость", добившись от РФ и ФРГ выплаты репараций. Подобный акт помог бы "в становлении Польши надежным союзником США перед лицом угрозы, возникающей в Европе и Азии - новой Империи зла", написано в петиции.Обращение подписали семь тысяч поляков. Вряд ли они получат ответ от Белого дома, ведь американские власти реагируют на петиции, подписанные не менее чем сотней тысяч человек.