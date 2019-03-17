Выступление Порошенко перед избирателями в Киеве началось с потасовки. Действующего президента Украины, подготовившего предвыборную речь, встретили свистом, криками Позор! и Мародер!. Инцидент произошел на Михайловской площади в центре украинской столицы. Протестные настроения людей, пришедших на площадь, подавили полицейские с помощью грубой силы.

Выступление Порошенко перед избирателями в Киеве началось с потасовки. Действующего президента Украины, подготовившего предвыборную речь, встретили свистом, криками "Позор!" и "Мародер!". Инцидент произошел на Михайловской площади в центре украинской столицы. Протестные настроения людей, пришедших на площадь, подавили полицейские с помощью грубой силы. Несколько человек были задержаны и доставлены в полицейский участок.Продолжив выступление, Порошенко пообещал украинцам, в случае его переизбрания на главный государственный пост, новую военную ракетную программу."Дорога к миру лежит через усиление армии", — заявил Поршенко.Сославшись на "развал РФ договора о ракетах средней и меньшей дальности", украинский президент пообещал в случае успеха на выборах начать программу по созданию обновленных ракетных комплексов. По его мнению, такая программа сможет "держать врага на расстоянии".Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. В бюллетенях для голосования — 39 кандидатов. Лидирует актер Владимир Зеленский.