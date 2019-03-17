Украинский президент Петр Порошенко пообещал сделать политико-дипломатические шаги с целью вернуть Украине Донбасс и Крым. Это произойдет уже после выборов главы государства - конечно, если Порошенко переизберут.

Украинский президент Петр Порошенко пообещал сделать "политико-дипломатические шаги" с целью вернуть Украине Донбасс и Крым. Это произойдет уже после выборов главы государства — конечно, если Порошенко переизберут.Заявление украинского президента прозвучало на Михайловской площади в Киеве, где прошла его агитационная встреча с избирателями, передает ТАСС. Свой новый срок на посту президента Порошенко намерен начать с обновления военной ракетной программы, так как дорога к миру, по его мнению, "лежит через дальнейшее укрепление армии".После выступления Порошенко сошел со сцены, чтобы сфотографироваться со своими избирателями. Затем президент и его супруга покинули Михайловскую площадь, передает РИА Новости.Охрана общественного порядка в центре Киева в связи с мероприятием с участием президента была усилена, а автомобильное движение на прилегающих к Михайловской площади улицах — перекрыто.Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Лидером президентской гонки остается украинский комик Владимир Зеленский, хотя идущий на втором месте Порошенко и сокращает отрыв.По данным мартовского опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens, за Зеленского готовы отдать свои голоса 24 процента опрошенных избирателей, за Порошенко — 20 процентов, а 13 процентов проголосовали бы за экс-премьера Юлию Тимошенко. Месяцем ранее такой же опрос отдавал участникам тройки кандидатов-лидеров соответственно 28, 18 и 15 процентов голосов.