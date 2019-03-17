Смерть Юлии Началовой стала главной темой для обсуждения. Однако в мире звезд продолжают возникать и другие поводы для разговоров. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 марта 2019 года.

Смерть Юлии Началовой стала главной темой для обсуждения. Однако в мире звезд продолжают возникать и другие поводы для разговоров. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 марта 2019 года.Главой новостью дня продолжает оставаться смерть Юлии Началовой и реакция знаменитостей на трагедию. Кому-то из звезд достается за, по мнению пользователей Сети, попытку попиариться на произошедшем.Так, балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала жертвой желчных комментаторов. Завистники упрекнули бывшую приму Большого театра в том, что она лично не была знакома с певицей, но все же трогательно выразила свои соболезнования из-за ее смерти.Впрочем, жизнь идет своим чередом, и пока Анастасия Волочкова стойко держится под градом критики завистников, участники телепроекта "Дом-2" на телеканале ТНТ продолжают попадать в скандалы. Героиней сегодняшнего дня стала Алена Рапунцель.Девушка совсем недавно родила ребенка, однако не растеряла навыков будоражить общественность. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала в прозрачном платье и с огромным животом. Вдобавок ко всему, она призналась, что будучи беременной всеми силами пыталась приблизить время родов.Муза Евгения Петросяна Татьяна Брухунова высказалась по поводу бывшей жены юмориста, Красавица считает, что брать пример с Елены Степаненко не стоит.Брухунова заметила, что если Степаненко и может чему-то научить, так это только злости и контролируемой агрессии. Девушка подчеркнула, что такой подход совсем не для нее.Кому точно не грозят обвинения желчных критиков в попытках попиариться на смерти Юлии Началовой, так это ведущему Борису Корчевникову. Тем более после того, как выяснилось, что он долгие годы любил певицу.Любовь к Юлии Началовой Борис Корчевников пронес в себе с самого детства. Они часто пересекались на тех или иных телевизионных проектах.Даже самые искренние и преданные поклонники Ксении Собчак вынуждены признать, что дружба ведущей с другими светскими львицами – вещь достаточно редкая. И хотя давно уже отгремели конфликты Собчак с Волочковой и другие разборки внутри цеха творческой интеллигенции России, светские хроникеры продолжают отчаянно искать, кому же еще приписать неприязнь к Ксении Собчак.На сей раз, кажется, участи "соперницы Ксении Собчак" не избежать актрисе Дарье Мороз, бывшей жене режиссера Константина Богомолова, с которым, по слухам, сейчас крутит роман сама ведущая. Журналисты обратили внимание, что один из комментаторов решился похвалить актрису, заодно крепко прошелся по Собчак. Дарья Мороз поблагодарила пользователя Сети.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 марта 2019 года, читайте в и специальных . Обсудить их можно на нашем .