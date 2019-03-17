По предварительной версии, палестинцы, вооруженные ножом, атаковали израильтянина и завладели его оружием, из которого им удалось ранить еще двух человек. Нападавшие скрылись, в настоящее время их поисками занимаются сотрудники израильских силовых структур.
Утром в воскресенье, 17 марта, трое израильтян были ранены в результате нападения, произошедшего неподалеку от крупного еврейского поселения Ариэль на Западном берегу реки Иордан.
Как сообщает ТАСС, злоумышленники атаковали своих жертв и скрылись, один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще двое – получили ранения средней степени тяжести.
Сотрудники израильских силовых структур ведут поиски нападавших.
Как уточняют местные СМИ, события развивались следующим образом. Мужчины, предположительно являющиеся палестинцами, ранили ножом израильтянина, после чего завладели его оружием и тут же пустили его в ход, поочередно обстреляв двух человек.