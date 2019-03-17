По предварительной версии, палестинцы, вооруженные ножом, атаковали израильтянина и завладели его оружием, из которого им удалось ранить еще двух человек. Нападавшие скрылись, в настоящее время их поисками занимаются сотрудники израильских силовых структур.

Утром в воскресенье, 17 марта, трое израильтян были ранены в результате нападения, произошедшего неподалеку от крупного еврейского поселения Ариэль на Западном берегу реки Иордан.Как сообщает ТАСС, злоумышленники атаковали своих жертв и скрылись, один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще двое – получили ранения средней степени тяжести.Сотрудники израильских силовых структур ведут поиски нападавших.Как уточняют местные СМИ, события развивались следующим образом. Мужчины, предположительно являющиеся палестинцами, ранили ножом израильтянина, после чего завладели его оружием и тут же пустили его в ход, поочередно обстреляв двух человек.