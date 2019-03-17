В результате пожара, вспыхнувшего в Приморье в многоквартирном доме в селе Вольно-Надеждинское, погибли четыре человека.

В результате пожара, вспыхнувшего в Приморье в многоквартирном доме в селе Вольно-Надеждинское, погибли четыре человека.Сообщение о возгорании поступило в ночь на воскресенье, 17 марта, по местному времени, сообщает РИА Новости. Горели квартиры и деревянный коридор на первом этаже трехэтажного кирпичного дома, дым распространился по подъезду и отрезал пути для выхода жильцов.С верхних этажей здания прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 30 человек, еще восемь были спасены из отрезанных огнем и дымом квартир при помощи комплектов защиты органов дыхания. Тела погибших были обнаружены в горящих квартирах.К настоящему времени открытое горение здания ликвидировано, идет проливка конструкций и осмотр места происшествия. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.На месте происшествия работает комиссия местной администрации. Для эвакуированных жильцов загоревшегося дома организован пункт временного размещения.